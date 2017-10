Jongetje wil aan zus laten zien dat je gerust buiten kan staan in een onweer, maar dan slaat noodlot toe..

De jongen, uit het Argentijnse Posadas, is op de video die zijn zus maakte te zien terwijl hij in de tuin onder een paraplu staat. Hij beschermt zich zo tegen een grote waterstraal van een dakgoot. Het onweert en hij is al helemaal doorweekt. Als hij begint rond te stappen in de tuin, slaat het noodlot toe, hij wordt getroffen door een bliksem. Daar eindigt ook de video. De jongen kan het gelukkig nog navertellen, maar de boodschap is duidelijk. Als het onweert, loop je best niet buiten met een paraplu die mogelijk bliksems kan aantrekken.