Verbluffende beelden beloven veel goeds voor langverwacht vervolg Blue Planet

Nog een weekje wachten en dan is het zover. Dan start BBC met de Blue Planet 2. Een 7-delige documentairereeks over het leven in onze oceanen. Toen de eerste reeks in 2001 werd uitgezonden, was er wereldwijd ontzag voor de vele prachtige beelden. Voor het vervolg maakte BBC gebruik van de nieuwste opnametechnieken om zo de eerste reeks visueel nog te overtreffen. En Sir David Attenborough? De bekende stem van de vele natuurdocumentaires van BBC? Die doet natuurlijk weer mee.

Attenborough is inmiddels 91, maar de reeks zou toch niet compleet geweest zijn zonder zijn rustige stem, die je na al die jaren nog altijd vol verwondering over de natuur vertelt . BBC filmde liefst 4 jaar aan de reeks, met filmcrews in alle uithoeken van de wereld. “Het is geweldig hieraan te kunnen meewerken, “aldus Attenborough, “De oceaan bedekt een groot deel van de aarde, maar we weten er zo weinig over.”

Dat BBC een vervolg maakte op Blue Planet is niet zo vreemd, de eerste reeks werd uitgezonden in liefst 150 landen. Dat de tweede reeks dat succes zal evenaren, is erg waarschijnlijk. Althans als we afgaan op de beelden in de trailer, waar het ene wonderlijke zeedier na het andere in beeld komt.

Enkele diersoorten konden nu voor de allereerste keer gefilmd worden. Zo is er de Hoff krab, een krab met haar op de borst. Waardoor iemand op het idee kwam om het dier te vernoemen naar acteur David Hasselhoff, die in reeks Baywatch maar al te vaak pronkte met zijn harige bast.

Maar bovenal moet de reeks de kijkers inzicht geven in het belang van de zee en zijn bewoners voor ons ecosysteem. Daarvoor gingen de cameracrews tot het uiterste. Er werd werkelijk overal gefilmd, van op de polen, tot in kleurige atollen en zelfs in vulkanen op de zeebodem. Toen BBC vorig jaar Planet Earth uitzond, zaten tot wel 10 miljoen Britten aan het scherm gekluisterd. Dat belooft door de kijkcijfers van Blue Planet dat zondag 29 oktober van start gaat.