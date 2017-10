Stoffel Vandoorne: "Ik vond de juiste balans niet"

Stoffel Vandoorne had een goede start tijdens de eerste oefensessie op vrijdag, waarna het moeilijk werd om de juiste snelheid te vinden voor de kwalificatie. Hij eindigde de kwalificatie dan ook als dertiende

Na het wisselen van een onderdeel van zijn krachtbron was Vandoorne al zeker van een gridstraf van vijf plaatsen, waardoor de nadruk vooral werd gelegd op de langere runs ter voorbereiding van de race.

"Het resultaat is waarschijnlijk zoals we het hadden verwacht, want ik heb geen makkelijk weekend. Sinds de tweede oefensessie voelde ik me niet comfortabel in de wagen en ook tijdens de kwalificatie was het lastig. De eerste oefensessie was goed. Het was een druk programma waarin ik veel aerodynamische onderdelen testte, met een nieuwe voorvleugel. Nadien besloten we om de voorvleugel op de wagen van Alonso te plaatsen. Van zodra ik opnieuw met de oude afstelling reed, heb ik het moeilijk gehad met de balans van de wagen."

"Ik ben er niet in geslaagd om de wagen af te stellen zoals ik het wil. Maar omdat ik een gridstraf van vijf plaatsen heb, is het logisch om de voorvleugel aan Fernando te geven. Hij heeft immers een betere kans om in de punten te eindigen. Hopelijk hebben we morgen een betere dag, ook al hebben we een gridstraf. Het is een uitdagend circuit en een lange race. Hopelijk kunnen we een aantal plaatsen opschuiven door de degradatie van de banden."

"Het is veelbelovend om Fernando door te zien stoten naar Q3 met de nieuwe voorvleugel. Onze langere runs zien er wat beter uit dan de snelheid over één ronde. Het is wel vrij moeilijk voor ons om in te halen. De start is altijd lastig hier, met de brede eerste bocht die bergop loopt. Met een goede start kunnen we ons naar een betere positie vechten bij de start."

Als laatste had Stoffel Vandoorne nog lof voor de fans naast het 'Circuit of the Americas' in Austin. "De fans zijn echt fantastisch hier. Ze moedigen ons overal aan. Dat is leuk om te zien en hopelijk kunnen we hen een mooie show geven."

Door zijn gridstraf, maar ook door de gridstraffen voor Verstappen, Stroll, Hülkenberg en Hartley, start Vandoorne de race uiteindelijk als veertiende.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: