Ruim 2,5 miljoen euro voor bedrijven die investeren in duurzaam woon-werkverkeer, 430.000 euro voor Limburg

Brussel - Via het Pendelfonds krijgen 36 Vlaamse bedrijven samengeteld 2,56 miljoen euro overheidssteun voor investeringen in duurzaam woon-werkverkeer. Dat meldt Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts. Met de steun kunnen de bedrijven mobiliteitsoplossingen op maat uitwerken en werknemers stimuleren om meer gebruik te maken van de fiets, carpooling, openbaar vervoer en randparkings.

“We investeren in harde argumenten die chauffeurs bekeren tot een van de alternatieven voor de auto”, zegt Weyts. “Ik wil de Vlamingen verleiden om ook in het woon-werkverkeer te kiezen voor de fiets of de bus.” Met het geld investeren bedrijven en overheden in een uitgebreid fietsaanbod, treinabonnementen, of in de aanleg van bijvoorbeeld een carpoolparking op het bedrijventerrein. “Door alternatieven slim te combineren, bereik je in veel gevallen nu al sneller en vlotter je werk.”

Vier Limburgse bedrijven krijgen nu, na de 10e oproep van het Pendelfonds, in totaal 431.362 euro financiële steun. Met dat geld investeren bedrijven in een uitgebreid fietsaanbod, treinabonnementen, of in de aanleg van bijvoorbeeld een carpoolparking op het bedrijventerrein. Vzw KIDS in Hasselt bouwt met 19.500,00 euro steun een fietsenstalling mét laadpunt voor 50 elektrische fietsen. Woonzorgcentrum Den Akker in Sint-Truiden (€ 11.862 steun) stelt zowel een e-bike, als speed pedelec als een plooifiets ter beschikking. Ziekenhuis Oost-Limburg trekt de kaart van verkeersveiligheid met onder meer de aanleg van een fietspad. Ze krijgen daar 200.000 euro steun voor. Consultancybedrijf WCDI bvba uit Genk least maar liefst 196 fietsen, 180 e-bikes en 97 speed pedelecs en krijgt daarvoor een steun van 200.000 euro.

Buiten Limburg:

BASF Antwerpen biedt de fietsende werknemer optimaal comfort met een fietskluis, douches en lockers. Deloitte Services & Investments in Zaventem koopt onder meer zeven e-bikes, 200 plooifietsen en bijhorende fietshelmen. Uitgeverij die Keure uit Brugge least enkele e-bikes en zorgt voor de fietsuitrusting van de werknemer. MFC Sint-Gregorius in Gentbrugge legt 15 carpoolplaatsen, een fietsenstalling en een wandel- en voetweg aan.

(belga/mige)