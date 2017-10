“Beperkt asbestrisico bij brand op Philipssite”

Hasselt - Uit de asbestinventaris van de oude Philipshallen blijkt dat er weinig asbest aanwezig was in het gebouw. Dat bevestigt Kolonel Bert Swijsen van brandweerzone Zuid West Limburg.

“In de dakbedekking en in de gevelbekleding werd alleszins geen asbest gebruikt. Mogelijk zat er rond enkele verwarmingsbuizen wel asbesthoudendmateriaal, maar dat zijn we nog aan het controleren. De verspreiding zal dan beperkt zijn tot de site zelf, en zeker niet in de ruime omgeving. Deze nacht werd wel aan de omwonenden in Kiewit en Hasselt gevraagd om ramen en deuren te sluiten. Maar dat was voorzorg en omwille van de ouderdom van het gebouw. Intussen hebben we dus geruststellende info gekregen. De resultaten van de asbestmetingen in de directe omgeving verwachten we in de loop van de namiddag.”

Intussen zijn ook enkele branddeskundigen ter plaatse om de oorzaak van de vlammenzee te onderzoeken. Die is voorlopig nog onbekend. Door de hevigheid van de brand en de grote ravage wordt dat vandaag ook een moeilijke klus. brandweerzone Zuid West Limburg is op dit moment nog steeds bezig met nablussen. Er is ook een graafmachine ingezet om het puin uit elkaar te trekken en beter te kunnen nablussen.

