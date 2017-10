Marquez (Honda) pakt de zege in MotoGP Asutralië, Dovizioso (Ducati) pas dertiende

Motorcoureur Marc Marquez heeft een grote stap gezet richting titel in de MotoGP. De Spaanse Honda-rijder won zondag op Phillip Island de Grote Prijs van Australië. De Italiaan Andrea Dovizioso, zijn grote rivaal dit seizoen, eindigde slechts als dertiende. Daardoor heeft Márquez nu een voorsprong van 33 punten op de Ducati-coureur. Er volgen nog twee grands prix.

Voor Marquez was het zijn zesde zege van het seizoen. Hij hield op het circuit van Phillip Island na een spannende race de Yamaha-rijders Valentino Rossi en Maverick Viñales achter zich.

“Ik wist op voorhand dat het een belangrijke race zou worden”, sprak Marquez nadien. “Ik voelde me goed en kon profiteren van de mindere dag van Dovizioso.”

Uitslag:

1. Marc Marquez (Spa/Honda) de 27 rondes in 40:49.772

2. Valentino Rossi (Ita/Yamaha) à 1.799

3. Maverick Vinales (Spa/Yamaha) 1.826

4. Johann Zarco (Fra/Yamaha Tech3) 1.842

5. Cal Crutchlow (GBr/LCR Honda) 3.845

6. Andrea Iannone (Ita/Suzuki) 3.871

7. Jack Miller (Aus/Honda) 5.619

8. Alex Rins (Spa/Suzuki) 12.208

9. Pol Espargaro (Spa/KTM) 16.251

10. Bradley Smith (GBr/KTM) 16.262

Opgave: Aleix Espargaro (Spa/Aprilia).

WK-tussenstand (na zestien van de achttien manches):

1. Marc Marquez (Spa/Honda) 269 ptn

2. Andrea Dovizioso (Ita/Ducati) 236

3. Maverick Vinales (Spa/Yamaha) 219

4. Valentino Rossi (Ita/Yamaha) 188

5. Dani Pedrosa (Spa/Honda) 174

6. Johann Zarco (Fra/Yamaha Tech3) 138

7. Jorge Lorenzo (Spa/Ducati) 117

8. Danilo Petrucci (Ita/Ducati Pramac) 111

9. Cal Crutchlow (GBr/LCR Honda) 103

10. Jonas Folger (Dui/ Yamaha Tech3) 84

Eerste zege voor Miguel Oliveira in Moto2

De Portugees Miguel Oliveira (KTM) heeft zondag zijn eerste zege in de Moto2 behaald in de Grote Prijs van Australië, de zestiende van achttien manches in het WK snelheid. Xavier Siméon (Kalex), die aan een val tijdens de kwalificaties een pinkblessure overhield, verscheen op het circuit van Phillip Island niet aan de start.

Foto: AP

Oliveira bleef zijn Zuid-Afrikaanse ploegmaat Brad Binder en de Italiaan Franco Morbidelli (Kalex) voor. Morbidelli voert de WK-stand aan met 29 punten voorsprong op de Zwitser Thomas Lüthi (Kalex). Siméon staat op plaats 22 met zestien punten. Er zijn in totaal nog vijftig punten te verdienen.

Uitslag GP van Australië:

1. Miguel Oliveira (Por/KTM) de 25 rondes in 39:25.920

2. Brad Binder (ZAf/KTM) op 2.974

3. Franco Morbidelli (Ita/Kalex) 3.846

4. Jesko Raffin (Zwi/Kalex) 7.348

5. Xavi Vierge (Spa/Tech3) 7.403

6. Alex Marquez (Spa/Kalex) 12.125

7. Simone Corsi (Ita/Speed Up) 12.217

8. Dominique Aegerter (Zwi/Suter) 12.244

9. Sandro Cortese (Dui/Suter) 12.475

10. Thomas Lüthi (Zwi/Kalex) 12.605

Opgaves: Takaaki Nakagami (Jap/Kalex), Edgar Pons (Spa/Kalex), Fabio Quartararo (Fra/Kalex), Andrea Locatelli (Ita/Kalex), Jorge Navarro (Spa/Kalex), Marcel Schrotter (Dui/Suter), Mattia Pasini (Ita/Kalex).

WK-tussenstand:

1. Franco Morbidelli (Ita/Kalex) 272 ptn

2. Thomas Lüthi (Zwi/Kalex) 243

3. Miguel Oliveira (Por/KTM) 191

4. Alex Marquez (Spa/Kalex) 190

5. Francesco Bagnaia (Ita/Kalex) 150

6. Mattia Pasini (Ita/Kalex) 135

7. Takaaki Nakagami (Jap/Kalex) 128

8. Simone Corsi (Ita/Speed Up) 105

9. Xavi Vierge (Spa/Tech3) 90

10. Brad Binder (ZAf/KTM) 89

...

22. Xavier Siméon (BEL/Kalex) 16