Na enorme brand Philipsfabriek: “Winterland gaat gewoon door”

Hasselt - Zaterdagavond heeft er een hevige brand gewoed in twee grote opslagruimtes in de oude Philipsfabrieken op de Corda Campus in Hasselt. Het gebouw diende ook als opslagruimte voor Winterland. Enkele uren was het bang afwachten of het evenement wel zou kunnen doorgaan, maar nu schept de organisatie duidelijkheid.

“Brand in onze opslagruimte heeft vannacht een groot deel van onze decoratie verwoest! Maar..... Het sterke winterlandteam blijft niet bij de pakken zitten. Winterland editie 10 zal zijn deuren openen zoals voorzien!Van 18 november tot 7 januari 2018,”, laat de organisatie via Facebook weten.

Bij de brand zijn twee grote opslagruimtes in de oude Philipsfabrieken op de Corda Campus in Hasselt volledig vernield. De gebouwen zijn gedeeltelijk ingestort. Het vuur was iets na middernacht onder controle. De brandweer van Hasselt, die massaal werd bijgestaan door een groot deel van de Limburgse brandweerkorpsen, kon een overslag naar aanpalende bedrijfshallen voorkomen. Er zouden geen gewonden gevallen zijn.

Bewoners in de ruime omgeving werd aangeraden om ramen en deuren dicht te houden. Omdat het om een oud gebouw gaat, kan er mogelijk asbest aanwezig zijn. Een gespecialiseerd team zal zondag asbestmetingen uitvoeren.

De Philipsfabriek de dag na de brand. Foto: GeHo

De Philipsfabriek de dag na de brand. Foto: ToRo

De opslagplaatsen aan de Kempische Steenweg (N74) werden gebruikt door de kringwinkel, maar ook voor de attracties en chalets van Winterland. Gevreesd werd dat de brand dan ook een grote invloed ging hebben op het populaire Hasseltse evenement. Maar de organisatie liet nu dus weten dat er geen sprake van afgelasting is.

