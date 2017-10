En de finalisten van Limbomania zijn…

Zaterdagavond, na de vierde en laatste voorronde, werden de acht finalisten van Limbomania 2017 bekend gemaakt in Rondpunt 26 in Genk.

Het gaat om Cleopatrick, Murphy, Fornet, Sons of a Wanted Man, HUGS, ILA, Pelikaan en Vince Seys. De laatste drie namen kwamen allemaal uit de vierde en tevens de beste voorronde.

De acht finalisten krijgen de komende weken een coachingpakket aangeboden met ervaren muzikanten (van onder andere The Sore Losers en Oscar & The Wolf) om hun act helemaal op punt te zetten voor de finale op zaterdag 2 december in Muziekodroom. Daar vindt dan ook de finale van Comedymania en DJ-Mania plaats.