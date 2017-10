Tim Wellens wint koninginnenrit in China: kroont zich tot nieuwe leider

Tim Wellens heeft de vierde rit in de Ronde van Guangxi gewonnen. De man van Lotto Soudal was de beste in de groep en kroonde zich door zijn zege ook meteen tot de nieuwe leider. Het is de eerste overwinning voor Lotto Soudal na drie eerdere zeges voor Quick-Step.

De 26-jarige Truienaar wist zich in een lastige etappe van 151 kilometer te bewijzen tegenover Bauke Mollema en Nicolas Roche. Hij won de koninginnenrit en wist zich meteen tot de nieuwe leider van de Chinese Ronde van Guangxi te kronen. Wellens neemt daarmee de leiderspositie over van Fernando Gaviria.

Tim Wellens rounds the final corner to win stage 4 of the #TourofGuangxi ahead of Bauke Mollema and Nico Roche. pic.twitter.com/W4rUIOsaG0