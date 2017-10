Oostakker -

Asterix Avo Beveren werd zaterdag uitgeschakeld in de tweede kwalificatieronde van de Champions League vrouwenvolleybal. De Belgische kampioen leed in de terugwedstrijd een 1-3 nederlaag tegen het Nederlandse Sliedrecht Sport (25-13, 24-26, 21-25, 17-25). De heenwedstrijd had Asterix dinsdag al met 3-2 verloren.