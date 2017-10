Hamilton verovert de pole in de Verenigde Staten, Vandoorne dertiende

Lewis Hamilton heeft in Austin de polepositie voor de GP van de Verenigde Staten veroverd. Stoffel Vandoorne reed de dertiende tijd.

Tijdens het eerste deel van de kwalificatie reed Lewis Hamilton de snelste tijd. De sessie werd echter vooral gekenmerkt door een bijna-aanrijding tussen Romain Grosjean en Lance Stroll. De Fransman kon Stroll maar net ontwijken.

Voor de Belgische F1-fans en Stoffel Vandoorne was het even bibberen want aan het einde van Q1 lag Vandoorne er even virtueel uit. Onze landgenoot verbeterde echter met een ultieme snelle ronde nog zijn rondetijd, waarmee hij dertiende was en kon doorstoten naar Q2.

Lewis Hamilton vloog ook tijdens Q2 over het Circuit of The Americas. De Brit liet tijdens zijn eerste run meteen nog maar eens het ronderecord van het cCircuit of The Americas sneuvelen.

Stoffel Vandoorne reed de dertiende tijd en onze landgenoot lag er dus uit na Q2. Teamgenoot Fernando Alonso stootte met de negende tijd wel door naar Q3.

Q2 complete. Fernando is P9 and through to Q3. Stoffel improves but is P13 and unfortunately eliminated. #USGP pic.twitter.com/Hru6ykCadc — McLaren (@McLarenF1) October 21, 2017

Met een tijd van 1:33.108 tijdens zijn eerste snelle run claimde Hamilton voorlopig de polepositie. Het was meteen ook nog maar eens een ronderecord voor Hamilton. Teamgenoot Valtteri Bottas was meer dan vier tienden trager terwijl Raikkonen en Vettel in de Ferrari meer dan zeven tienden trager waren.

Tijdens de tweede run slaagde Vettel erin om zijn tijd te verbeteren. Met 1:33.347 ging Vettel van de vierde naar de tweede plaats, waarmee hij een plaats veroverde op de eerste startrij. Lewis Hamilton veroverde echter de polepositie en blijft zo perfect presteren in Austin. Beide titelrivalen op de eerste startrij dus, met Vettel die ongetwijfeld alles zal riskeren aangezien hij nog maar weinig te verliezen heeft in de strijd om de titel.

1. L. Hamilton Mercedes 01:34.822 01:33.437 01:33.108 17

2. S. Vettel Ferrari 01:35.420 01:34.103 01:33.347 17

3. V. Bottas Mercedes 01:35.309 01:33.769 01:33.568 16

4. D. Ricciardo Red Bull 01:35.991 01:34.495 01:33.577 14

5. K. Raikkonen Ferrari 01:35.649 01:33.840 01:33.577 17

6. M. Verstappen Red Bull 01:34.899 01:34.716 01:33.658 13

7. E. Ocon Force India 01:35.849 01:35.113 01:34.647 17

8. C. Sainz Jr. Renault 01:35.517 01:34.899 01:34.852 17

9. F. Alonso McLaren 01:35.712 01:35.046 01:35.007 15

10. S. Perez Force India 01:36.358 01:34.789 01:35.148 19



11. F. Massa Williams 01:35.603 01:35.155 9

12. D. Kvyat Toro Rosso 01:36.073 01:35.529 15

13. S. Vandoorne McLaren 01:36.286 01:35.641 14

14. R. Grosjean Haas 01:36.835 01:35.870 14

16. M. Ericsson Sauber 01:36.842 9

17. L. Stroll Williams 01:36.868 8

18. B. Hartley Toro Rosso 01:36.889 7

19. P. Wehrlein Sauber 01:37.179 9

20. K. Magnussen Haas 01:37.394 7

