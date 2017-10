Brandweermannen moeten autoraampje breken om jongetje op het nippertje uit snikhete auto te bevrijden

Een klein jongetje uit Florida ging donderdag naar een shoppingcentrum met zijn ouders, maar moest uit de auto van het gezin worden gered nadat hij zichzelf had opgesloten. Volgens de ouders greep hij plots de autosleutels uit de hand van zijn mama en hoorden ze een ‘klik’, waardoor ze de wagen niet meer konden openen. Agenten en brandweermannen probeerden de auto tevergeefs te openen, maar moesten uiteindelijk een raampje inslaan om het jongetje te redden.

Kenny Rubin was met zijn vrouw Sacnyte en de tweeling Luna en Apollo gaan winkelen, toen hij de hulp moest inroepen van een patrouillerende politieagent. “Apollo pakte de autosleutels uit de handen van mijn vrouw”, aldus Rubin in de Amerikaanse media. “En toen hoorden we plots een klik toen hij op het knopje van het slot duwde.” De paniekerige ouders klampten een agent aan die toevallig in de buurt patrouilleerde, die snel de brandweer verwittigde om de gesloten auto te kraken.

Volgens vader Kenny houden zijn kinderen erg veel van “op knopjes duwen”, maar slaagde zijn zoontje er niet in om opnieuw op het knopje te drukken om de auto te openen. Toen de brandweermannen hun uiterste best deden om de auto te openen zonder schade aan het voertuig te berokkenen, filmde de man de reddingsactie, terwijl zijn vrouw haar best deed om het jongetje te troosten.

Mama Sacnyte probeerde haar zoontje te troosten en toverde zijn knuffelbeertje tevoorschijn om hem af te leiden Foto: Facebook

De hulpdiensten moesten echter snel te hulp te schieten, na een klein halfuurtje was de onfortuinlijke Apollo al nat van het zweet. “Wat er binnenkort zal gebeuren, is dat hij zal flauwvallen”, zegt een van de brandweermannen in de video. “Dat willen we koste wat het kost vermijden.”

Helden

Kenny Rubin publiceerde de dramatische beelden achteraf op Facebook, maar verzekert dat Apollo “nooit echt gevaar liep”. “Het was eerst niet zo warm in de auto”, aldus de geschrokken vader. “Dus hij speelde en sprong nog. Maar de laatste vier, vijf minuten begon hij te huilen. Het was toen echt de hoogste tijd om hem uit de auto te halen.”

Apolla en Luna gingen na de reddingsactie op de foto met de helden die het jongetje hielpen Foto: Facebook

De brandweermannen konden uiteindelijk niet anders dan een autoraampje breken, zodat ze het huilende kind konden bevrijden uit zijn benarde situatie. Hij werd onderzocht door ambulanciers, maar hoewel hij nog onder de indruk van het incident was, stelde hij het verder goed. Vader Kenny bedankte de hulpdiensten van Orlando uitvoerig en publiceerde de beelden van de reddingsactie op Facebook om andere ouders te waarschuwen. “Het gebeurde zo snel. Maar we zijn erg dankbaar dat de hulpdiensten zo snel arriveerden. Ze zijn onze helden!”