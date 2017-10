Vercauteren gaat onderuit in eerste wedstrijd voor Cercle, Lierse wint pas voor de tweede keer in 1B

Frank Vercauteren heeft zijn allereerste wedstrijd als coach van Cercle Brugge niet kunnen winnen. De nummer drie uit 1B ging op het veld van Lierse onderuit en dreigt zo verder weg te zakken in de tussenstand. Voor de Pallieters is het pas de tweede zege in twaalf wedstrijden: het werd op het Lisp 3-2.

Het duel tussen Lierse en Cercle Brugge was er één tussen twee recent aangestelde coaches, respectievelijk de jonge Will Still (24) en zijn iets oudere en illustere collega Frank Vercauteren (60), die zijn debuut maakte als hoofdtrainer van groenzwart. Lierse nam in eigen huis meteen het heft in handen en kon al vroeg dreigen na een misverstand tussen Cercle-verdediger Lambot, nota bene een ex-speler van Lierse, en zijn eigen doelman. Enkele minuten later was het wel raak dankzij Aurélien Joachim, die in één tijd een voorzet van Yagan voorbij Nardi knalde en zo voor 1-0 zorgde. Luttele minuten later verdubbelde Frédéric Frans de score op een lage corner van Camargo: 2-0 zou ook de ruststand blijven.

Een bleek Cercle Brugge kwam er aan het einde van de eerste helft toch een beetje door en ging op dat elan verder in de tweede helft. Dat wierp al snel zijn vruchten af toen Taravel op een vrije trap de aansluitingstreffer binnenkopte: 2-1. Cercle nam de partij in handen, maar halverwege de tweede helft was het op een dood moment toch Lierse dat scoorde: een voorzet van Camargo zorgde voor flink wat geharrewar achterin bij Cercle, waarna Bourdin in alle commotie plots de 3-1 kon scoren.

De wedstrijd leek over, maar Cercle Brugge gaf zich niet gewonnen en scoorde via een fraaie goal van Crysan Da Cruz opnieuw. Met de 3-2 op het bord leken beide clubs een razend spannende slotfase in te gaan, maar veel kansen kwamen er niet meer op het Lisp. De score zou uiteindelijk niet meer wijzigen: het bleef 3-2. Lierse wint zo pas voor de tweede keer in 1B en komt op gelijke hoogte met Westerlo, dat zaterdagavond wel nog speelt tegen Roeselare. Cercle blijft derde en dreigt de aansluiting met leiders OH Leuven en Beerschot-Wilrijk helemaal te verliezen.