Tielemans zet met Monaco leider PSG onder druk na eenvoudige zege

AS Monaco won met 2-0 van Caen in de Franse Ligue 1, met Youri Tielemans in de basis. De Monegasken komen zo tot op drie puntjes van leider PSG, dat zondag naar Marseille moet voor de geladen topper.

Keita Baldé opende de score in de 21e minuut met zijn eerste doelpunt in het shirt van AS Monaco.

Na rust verdubbelde Falcao de score vanop de stip met zijn dertiende doelpunt van het seizoen.

Dertiende doelpunt van het seizoen voor @Falcao! pic.twitter.com/TAIc6BrhY3 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 21 oktober 2017

Tielemans werd in de 82e minuut gewisseld voor Moutinho.