Van der Poel baalt na deze fatale val, Van Aert is niet mals voor organisatie: “Parcours was slecht afgemaakt”

Mathieu Van der Poel domineerde tot dusver het veldritseizoen, maar kende in de Superprestige van Boom een pechdag. Al vroeg in de koers ging de Nederlandse kampioen hard tegen de grond, toen hij in een bocht tegen een nadarhek aan knalde. Later speelde ook nog zijn ketting Van der Poel parten, maar vooral die val bleek cruciaal. Achteraf was wereldkampioen Wout Van Aert niet mals voor de organisatie: “Hij komt ten val omdat het parcours slecht was afgemaakt.” De organisatie reageerde verrast op die kritiek al beseffen ze wel dat er een moeilijkheid is in Boom.

“Mijn schouder is geraakt, het kwam wel even aan”, bekende de Nederlander. “Ik deed niks speciaal of verkeerd, denk ik. Ik zat gewoon in het wiel van Wout en plots tikte ik dat hek aan. Mijn schoen was ook afgebroken, dus dat moest ik eerst ook nog in orde krijgen. De eerste twee rondes na die val had ik echt last, ik kon mijn stuur niet goed vasthouden. Daarna ben ik op adrenaline, denk ik, gewoon doorgestoomd en vol voor dat podium gegaan. Dat podium had altijd kunnen lukken als mijn ketting er op het einde niet nog eens was afgelopen. Op dat moment had ik echt zin om mijn fiets kapot te gooien.” (lacht).

“Ik ben diep moeten gaan voor de vierde plek. Mijn tempo was echt op de limiet, na die kettingproblemen moest ik mezelf nog eens op gang trekken en dat deed echt pijn. Die vierde plek vind ik zuur, want ik had graag nog op dat podium gestaan. Voor de eer, maar ook voor de punten. Ik ben vooral beginnen rijden met het klassement in mijn achterhoofd. Als het geen klassementscross was, dan was ik misschien wel gestopt. Wout leidt nu de Superprestige, dus ik probeer nu voor elk punt te gaan. Op het einde van het seizoen kan dat misschien wel het verschil maken.”

“Ik begin nu wel nog meer last te krijgen van mijn schouder, hij begint steeds stijver te worden. Het doet wel pijn, maar ik denk niet dat ik echt iets gebroken heb. Een echo? Ja, die mensen zeggen natuurlijk ook maar wat er te zien is. Het ziekenhuis wil ik liever vermijden, dus we zullen mijn schouder vooral goed intapen. Het is vooral de voorkant van de schouder die ik voel, dus om met een fiets te lopen zal dat alvast geen probleem zijn...”

Van Aert: “Hij doet zich pijn omdat het parcours slecht werd afgemaakt”

“Deze zege doet wel deugd natuurlijk”, reageerde winnaar Wout van Aert. “Als je op kop rijdt mag je geen fouten maken, maar ik werd constant onder druk gezet. Ik heb elke ronde beetje op dezelfde punten gekeken of ik mijn voorsprong kon behouden. Ik kreeg meer dan een maand de vraag waarom ik niet won, nu lukt het opeens twee keer. Dat doet extra deugd, nu goed recupereren en dan zien we verder.”

De val van Van der Poel had Van Aert niet gezien: “Ik kwam de bocht uit en ineens schoof dat hek een meter opzij, dus ik wist dat iemand ertegen was gereden. Plots was Mathieu weg, dus dan heb ik niet getwijfeld.”

“Ik hoop dat hij zich niet te hard heeft geblesseerd want hij doet zich pijn omdat het parcours gewoon slecht werd afgemaakt”, was de wereldkampioen hard voor de organisatie. “Dit was geen soort afsluiting om een parcours mee af te zetten, zeker met deze wind. Die lichte Heras-hekken waren niet vastgemaakt met palen zoals normaal, dit was een parcours onwaardig en ik denk zelfs dat een stevige windvlaag had die hekken kunnen verplaatsen. Dat het parcours vooraf werd gekeurd? Die mannen zijn meer bezig met onze rugnummers dan met het parcours. Oké, het is gekeurd maar dan hebben ze dat niet goed gedaan. Als het niet goed is, mag ik dat toch zeggen?”

Organisatie: “We zijn ons bewust van deze moeilijkheid en zoeken naar oplossing”

“Ik ben een klein beetje verrast door de kritiek”, reageerde organisator Koen Monu. “Wij hebben er alles aan gedaan om die nadarhekken zo goed als mogelijk vast te zetten. Het probleem is dat sommige grasstroken van het parcours eigendom zijn van de organisatie achter Tomorrowland. Het gras is kunstgras en zijn eigenlijk gedraineerde grasmatten. Dat maakt dat we er niet in mogen boren of houten palen kloppen. Het diepst dat we mogen gaan is met ijzeren pinnen van 25 centimeter.”

“Er was vandaag ook veel wind. De weide in de Schorre wordt ook niet zomaar de Deltaweide genoemd, hier staat zoveel wind dat er vaak deltavliegers opstijgen. Die wind maakte het voor onze afsluiting ook niet gemakkelijk. We zijn ons bewust van deze moeilijkheid en zoeken naar een oplossing. Dat Paul Herygers het wandelende nadarhekken noemde, vind ik ongepast. Herygers moet eens beseffen dat hij commentator is en niet dingen moet uitkramen waar hij niks van af weet”, aldus Koen Monu.

Sweeck: “Het was spannend”

Laurens Sweeck werd knap tweede: “Ik ben toch wel tevreden. Ik kwam even dichter bij Wout, hoewel ik me er eigenlijk had bij neergelegd dat ik tweede zou worden, maar ik probeerde toch nog druk te zetten omdat Mathieu ook op komst was. Ik had schrik dat hij nog renners zou meenemen. Na het zand kreeg ik een gaatje en ik heb dat tempo proberen volhouden. Op sommige stukken van het parcours konden we elkaar goed zien en af en toe hoorden we de speaker ook, dus het was spannend!”

Van der Haar: “Totaal niet tevreden”

Lars van der Haar mocht als derde mee op het podium maar was daar niet blij mee: “Nee, ik ben totaal niet tevreden. Als Mathieu niet was gevallen, dan misschien wel. Ik voelde me wel heel goed, maar mijn eerste vier rondes waren bagger. Het was de bedoeling goed te starten, maar ik schoot uit mijn pedaal en verspilde zo veel energie. Nadien gebeurde het weer op de balken, waardoor ik moest ik lopen. Als je zo start, duurt het even voor je in je ritme komt. Ik bleef nadien klooien in de eerste vier rondes, schoot nog een paar keer uit mijn pedaal en ben ook over de kop gegaan op de balken. Het was constant achtervolgen. De derde plek was het hoogst haalbare.”

