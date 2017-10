Geen Belg in finale European Open: Bemelmans verliest in twee sets van Tsonga

Er zal geen Belg in de finale van het ATP-tennistoernooi European Open in Antwerpen staan. Limburger Ruben Bemelmans (ATP 98) heeft in de halve finale van de Fransman Jo-Wilfried Tsonga (ATP 17) verloren in twee sets, met tweemaal 3-6.

Bemelmans begon moeilijk aan de partij en moest in het tweede spelletje al meteen zijn opslag inleveren bij Tsonga. De Limburger brak echter meteen terug en bleef in de match tot het achtste game. Toen ging de Fransman opnieuw door de opslag van Bemelmans om nadien door te stomen naar 6-3 setwinst.

In de tweede set moest Bemelmans opnieuw snel zijn opslag inleveren, ditmaal in het derde spelletje. Beide spelers behielden nadien hun opslag tot het negende (en laatste) game. Toen ging Tsonga opnieuw door de service van Bemelmans om de partij af te sluiten met 6-3 winst in de tweede set.

Voor de 29-jarige Bemelmans komt er zo een einde aan zijn sprookjesweek in Antwerpen. De Limburger stond voor het eerst in zijn carrière in de halve finale van een ATP-toernooi en versloeg onderweg de Duitser Peter Gojowczyk (ATP 68), de Australiër Nick Kyrgios (ATP 20) en de Portugees Joao Sousa (ATP 61).

De 32-jarige Tsonga neemt het zondag in de finale op tegen de winnaar van het duel tussen de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 26), vorig jaar verliezend finalist in Antwerpen, en de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 122), vrijdag nog verrassend te sterk voor topfavoriet David Goffin (ATP 10).

Tsonga gaat in de finale voor zijn zestiende ATP-titel in 27 finales. De Fransman was eerder dit jaar al de sterkste in Rotterdam (in de finale tegen Goffin), Marseille en Lyon.