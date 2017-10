“De Reus” van Bende van Nijvel ontmaskerd? Scepsis bij advocaat nabestaanden

Het nieuws dat ‘de reus’ van de Bende van Nijvel zou zijn ontmaskerd, stuit op de nodige twijfels bij Peter Callebaut, advocaat van meerdere nabestaanden van slachtoffers van de bende. “Dit is de zoveelste opflakkering in de 35 jaar sinds de eerste feiten zijn gepleegd”, zegt hij aan Belga.

Meerdere kranten meldden zaterdag dat een intussen overleden ex-rijkswachter uit Aalst en een voormalig lid van de elite-eenheid Groep Diane in 2015 op zijn sterfbed zou hebben bekend dat hij ‘de reus’ is van de Bende van Nijvel, de bende die in de jaren tachtig terreur zaaide met bloedige overvallen op warenhuizen.

Callebaut zegt de nodige twijfels en vragen te hebben bij de onthullingen. “Die bekentenis dateert van 2015. Waarom moet dat twee jaar duren. Wat zit daar nu weer achter?”, vraagt hij zich af.

De raadsman van enkele nabestaanden wijst er op dat het om de zoveelse “opflakkering” gaat over de Bende van Nijvel. “En het draait telkens op een sisser uit. De nabestaanden berusten daarin. Maar natuurlijk diep van binnen hebben ze telkens wat hoop”.

De Bende van Nijvel pleegde tussen 1983 en 1985 verschillende brutale overvallen, vooral op warenhuizen, en maakte 28 dodelijke slachtoffers. De pistes van de Groep Diane en de Staatsveiligheid in de jaren 80 circuleren al langer in het onderzoek.