Deze vrouw verloor op verbluffende wijze meer dan 30 kilo in anderhalf jaar tijd

De Braziliaanse Camila Coelho Nery had zichzelf en haar lichaam jarenlang verwaarloosd, maar besloot anderhalf jaar geleden het roer drastisch om te gooien. Zo slaagde ze er in om op amper 18 maanden tijd meer dan dertig kilo kwijt te spelen. Ze deelt haar verhaal dan ook trots op Instagram en wil daarmee anderen graag aanmoedigen om een nieuwe weg in te slaan.

Op amper 28-jarige leeftijd was Camila Coelho Nery helemaal futloos en uitgeblazen en een van de belangrijkste redenen daarvoor was het overgewicht dat ze meetorste. Ze begon zichzelf namelijk met eten te troosten toen ze in haar jeugd bij haar grootmoeder moest gaan wonen nadat haar ouders uit elkaar waren gegaan. Jarenlang at ze om zichzelf beter te doen voelen en dus kwam ze steeds bij. Toen ze op een dag ging shoppen en nergens nog iets kon vinden waar ze in paste, brak er iets in haar.

Nadat ze zich al die jaren slecht had gevoeld en de schuld van haar gewicht op anderen te hebben afgeschoven, besloot ze een ingrijpende nieuwe weg in te slaan. In plaats van de 4.000 calorieën die ze dagelijks at, schroefde ze die in het begin terug naar slechts 1.400 per dag. Om dat vervolgens weer op te bouwen naar 1.900 calorieën per dag omdat ze was beginnen te fitnessen en ze zo ook haar energiepeil hoog genoeg wou houden.

Drastisch veranderd

Ondertussen weegt de Brazilaanse maar 58 kilo meer en geeft ze toe dat haar leven drastisch veranderd is. Ze voelt dat haar zelfvertrouwen is gegroeid en ze is van mening dat het een sterkere vrouw van haar heeft gemaakt. Op Instagram deelt ze daarom ook foto's van de metamorfose die ze heeft ondergaan, net om anderen aan te tonen dat als ze willen veranderen ook zij dat kunnen. De beelden zijn in elk geval verbluffend.

