Waarom u binnenkort meer moet betalen bij uw bakker, slager en in de winkel

Als u binnenkort naar de bakker, slager of winkel trekt, kan het best zijn dat u iets dieper in uw geldbuidel moet tasten. Reden: een tekort aan eieren door de fipronilcrisis.

Door die crisis werden massaal veel eieren vernietigd. Dat zorgt er echter ook voor dat de huidige eierprijs dubbel zo hoog als normaal ligt, zo meldt De Tijd. Bij bakkerleverancier La Lorraine en Continental Foods, dat de sauzen van Devos & Lemmens produceert, voelen ze het tekort als erg nijpend aan. “We zijn van plan om de kosten door te rekenen aan onze klanten”, laten ze bij La Lorraine weten. “Er lopen momenteel gesprekken.” Opvallend genoeg is het vooral de industrie die geraakt wordt door de fipronilcrisis. Eieren die van de boer rechtstreeks naar de winkel gaan hebben minder last van de crisis, waardoor de prijs dus ook niet dubbel zo hoog ligt.

Vooral bedrijven die eieren in vloeibare of poedervorm doorverkopen zitten met een groot probleem. “We kunnen niet genoeg eieren leveren aan onze klanten. We willen overmacht inroepen om de bestaande contracten met de voedingsnijverheid op te schorten”, laat Johan Van Bosch, algemeen secretaris van de Unie van de Belgische Eiproductie weten.