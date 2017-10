De glazen bol van Boli

Eén derde van de competitie is gespeeld. Geen mens die de huidige rangschikking ooit in gedachten had, geen mens die verwachtte dat STVV in de top zes zou pronken na tien speeldagen. Alles kan uiteraard nog fors veranderen de volgende weken en maanden. Yohan Boli voorspelde voor ons de toekomst, hij keek in de glazen bol. “Ik zie dat ik binnen een jaar nog steeds voor STVV zal spelen. Ik had nochtans op Arsenal gehoopt”, lacht de spits van de Kanaries.