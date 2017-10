“Gevoel dat we kunnen winnen”

“Anderlecht speelde vorige week in Mechelen precies dezelfde eerste helft als wij vorig seizoen in de Europa League op AA Gent”, constateert Albert Stuivenberg. “In het voetbal draait alles om rendement, je moet jezelf belonen. Waarom zou ons dat niet lukken op Anderlecht? Ik zag ook op training weer een strijdbare groep, ik heb echt het gevoel dat we op Anderlecht kunnen winnen.”