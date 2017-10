Koen Vanmechelen zoekt adoptieouders voor ... tien kippen

Genk - Kunstenaar Koen Vanmechelen zoekt voor zijn nieuwe project ‘Perfect Strangers’ in Belgisch- en Nederlands-Limburg adoptieouders voor tien kippen.

Vanmechelen kruist al meer dan 20 jaar kippen uit de hele wereld, om te komen tot de ultieme kosmopolitische kip. Voor zijn nieuwe kunstproject ‘Perfect Strangers’ is hij nu op zoek naar Limburgse adoptieouders die drie maanden lang thuis een kip opvangen en een dagboek bijhouden over hun ervaringen. Ook wordt de interactie tussen mens en kip op video en foto vastgelegd. De adoptieouders worden uitgenodigd op Labiomista, de nieuwe studio van Vanmechelen in Genk, voor een DNA-staal. Tegelijk wordt van de kippen DNA genomen in de universiteit van Linköping in Zweden. “De ontmoeting tussen mens en kip confronteert hen met hun verleden”, legt Vanmechelen uit. “Dit roept vragen op als: waar komen we vandaan en hoe gingen onze voorvaderen om met de kip?”

Wie wilt meewerken aan het project en inzicht wilt krijgen in zijn eigen afkomst en die van de geadopteerde kip, kan tot 30 oktober mailen naar tessa.reijnders@dedomijnen.nl