UZ Leuven boekt spectaculaire vooruitgang door patiënten na operatie minder rust te gunnen

Patiënten na een zware operatie minder rust gunnen, kan helpen om sneller te genezen. Dat blijkt vijf maanden na de beslissing van het UZ Leuven om mensen bij wie de slokdarm is verwijderd, al na één of twee dagen aan het wandelen te zetten. Ze krijgen nu ook sneller de kans opnieuw zelfstandig te drinken en te eten. “Dokters moeten zich vaker afvragen of de aanpak die ze gewoon zijn, nog wel de beste is”, zegt professor Philippe Nafteux.

Minder infecties, zestig procent minder longontstekingen, maar ook minder patiënten die op intensieve zorg belanden. En de helft van de patiënten die al na dik een week in plaats van twee weken naar huis kan. Sinds het UZ Leuven in mei de nabehandeling veranderde voor mensen bij wie de slokdarm is verwijderd, zijn die patiënten spectaculair sneller weer op de been. En dat terwijl aan de operatie zelf niets is veranderd. Jaarlijks ondergaan zo’n 500 mensen in ons land zo’n ingreep.

“Vroeger gingen we ervan uit dat het beter was om de patiënt vijf dagen lang kunstmatig te voeden”, zegt professor en thoraxchirurg Philippe Nafteux. “In het algemeen raadden we hen aan het rustig aan te doen.” Tot het ziekenhuis besloot om te bestuderen of de manier waarop al jarenlang wordt gewerkt, wel de beste aanpak was. “We hebben onze aanpak stap voor stap uitgeschreven en vergeleken met de recentste wetenschappelijke literatuur. Daaruit hebben we geleerd dat we patiënten eigenlijk te veel rust gunnen. In plaats van hen zo lang als mogelijk in bed te houden, proberen we nu het omgekeerde. Met succes.”

De reden voor dat succes? Hoe langer iemand opgenomen is, hoe groter de kans dat hij besmet raakt met een ziekenhuisbacterie. Maar door neer te liggen, stapelt zich ook slijm op in de longen. Ook dat vergroot de kans op infecties.

Inhaalbeweging

De betere resultaten zijn volgens de professor een belangrijke les. “Ze tonen aan hoe belangrijk het is oude gewoontes in vraag te stellen” Ook de nazorg bij darm- en hartoperaties wordt op dit moment door het UZ Leuven herbekeken.

Een uitstekend idee dat in alle ziekenhuizen navolging zou moeten krijgen, zegt Marleen Finoulst. Zij is expert bij CEBAM, dat dokters helpt hun aanpak te baseren op de laatste wetenschappelijke inzichten. “Nog veel te vaak denken artsen dat de manier waarop ze het altijd gedaan hebben, wel de beste zal zijn. Tot ze hun aanpak tegen het licht houden, en blijkt dat het loont om de zaken anders te doen. Zeker in de chirurgie is op dat vlak een ­inhaalbeweging nodig.”