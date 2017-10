Drie kinderen op heterdaad betrapt bij woninginbraak

Beringen - Donderdagavond kort voor 19 uur hebben bewoners drie erg jonge inbrekertjes - geschat wordt zo’n 8 jaar oud - betrapt in hun woning op de Beverlosesteenweg in Paal.

De bewoners waren tv aan het kijken, toen ze plots een vreemd kabaal hoorden. Even later zagen ze twee meisjes en een jongen door hun hal sluipen. De kinderen met een geschatte leeftijd van nauwelijks acht jaar, waren langs de voordeur naar binnen gekomen. Ze sloegen meteen op de vlucht, toen ze de bewoners opmerkten. Getuigen zagen hen even verderop in een auto springen, die met hen weg reed. De lokale politie van Beringen, Ham en Tessenderlo onderzoekt de zaak aan de hand van de beschrijvingen.