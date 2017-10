“Iedereen die werkt mag tot aan pensioen twee jaar studeren”

Brussel -

Iedereen mag straks voor 500 euro per maand onbelast bijklussen. Dat is deze zomer beslist, maar de details bleven nogal vaag. Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten verduidelijkt ze. “Ook de kinderoppas, de tuinier en de leraar die bijles geeft, mogen dat. Maar het moet occasioneel zijn. We denken aan een eenvoudig digitaal platform waar je kan melden wie wanneer wat bij jou komt doen”, zegt Rutten die - in de aanloop naar het partijcongres van november - nog wat andere nieuwigheden in haar mouw heeft zitten.