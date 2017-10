Windstoten, regen, regen en nog eens regen teisteren zaterdag

Brussel - Een regenzone trekt zaterdag door het land en de wind neemt toe. Het wordt gevoelig frisser. Later deze week wordt het opnieuw zachter, verwacht het KMI.

Zaterdag trekt een regenzone van west naar oost over het land. Daarna wordt het snel wisselvallig en winderig met enkele buien en tussendoor opklaringen. Een donderslag lijkt niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 13 graden in de Hoge Venen en 17 of 18 graden in het centrum. De zuid- tot zuidwestenwind waait matig en in het westen soms vrij krachtig met rukwinden tot 50 of 55 km/h. Aan de kust is de wind soms krachtig met pieken tot 65 km/h.

Het eerste deel van zaterdagnacht wordt droog weer verwacht met brede opklaringen. Later wordt het opnieuw zwaarbewolkt en worden in het westen van het land buien verwacht, mogelijk met een donderslag. Minima van 6 tot 11 graden. De zuidwestenwind waait in het binnenland matig tot vrij krachtig en aan zee vrij krachtig tot krachtig met rukwinden tot 70 km/h.

Zondag wisselen opklaringen af met (zwaar)bewolkte perioden soms vergezeld van regen of buien. Het wordt gevoelig frisser met maxima tussen 7 en 9 graden in de Ardennen en rond 12 of 13 graden in Laag- en Midden-België. De wind waait matig tot soms vrij krachtig uit west met mogelijk rukwinden tot 60 km/ u, vooral aan de kust. Na de middag zwakt de wind iets af in het binnenland.

Maandag en dinsdag wordt zwaarbewolkt met regen of buien. Het wordt iets zachter, met maxima die klimmen tot 15 à 16 graden in het centrum van het land. Woensdag geleidelijk droger, en het kwik stijgt tot 16 à 17 graden. Donderdag en vrijdag blijft het overwegend droog en blijft het zacht, met temperaturen tot 17 à 18 graden op de meeste plaatsen in Vlaanderen.

Het KMI waarschuwt zaterdag voor CO-intoxicatie.

(belga)