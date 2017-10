Steeds meer Belgen kopen meer tweedehands en doen dat uit financiële overwegingen

Brussel - Tweedehands is uitgegroeid tot een maatschappelijke vaste waarde. Steeds meer Belgen kopen niet alleen tweedehandsartikelen, maar diegene die het al een tijdje doen, kopen ook méér tweedehandsspullen. En ze doen dat ook steeds meer uit financiële overwegingen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van iVox in opdracht van De Kringwinkel, Troc.com en 2dehands.be.

Het is niet de eerste keer dat de Kringwinkel uitpakt met cijfers over de verkoop van tweedehandsespullen. Uit het nieuwe onderzoek, in september uitgevoerd bij 2.000 Belgen, blijkt dat 34 procent van de Belgen het afgelopen jaar tweedehandsartikelen kocht. Meer dan 9 op de 10 Belgen die afgelopen jaar spullen kochten, zeggen dat ze minstens even veel of zelfs meer kochten dan een jaar geleden.

Voor 4 op de 5 tweedehandskopers is de goedkopere prijs de belangrijkste drijfveer om voor “gebruikte” spullen te kiezen. Bijna 40 pct vindt het gewoon leuk om te snuisteren naar tweedehandsproducten en op de derde plaats komt het milieu: 31 pct kocht “gebruikte” spullen omdat hergebruik duurzamer is.

De Dag van De Kringwinkel vindt vandaag/zaterdag plaats. “Al onze Kringwinkels zetten dan hun deuren open voor een blik achter de schermen, workshops, animatie en optredens”, zegt Marleen Vos, directeur van De Kringwinkels. “Onze medewerkers staan die dag centraal: 80 pct van hen komt elders moeilijk aan de bak. Door hen werkervaring te laten opdoen, kunnen ze later doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt.”

