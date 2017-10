“Eet meer fruit, want ook Brexit zal wegen op sector”

Sint-Truiden -

“Als elke Belg elke dag drie à vier stukken Haspengouws fruit eet, zijn de gevolgen van de Ruslandboycot opgelost”, zegt Hilde Vautmans (Open Vld), schepen in Sint-Truiden en Europarlementslid. Ze probeert de problemen van de fruitboeren op de Europese agenda te zetten, maar intussen gaan die al het vierde crisisjaar in. “En het wordt erger, want na de boycot en de vorst komt er een nieuwe ramp aan: de Brexit.” Daarom bundelde Vautmans de favoriete fruit-recepten van BV’s in een kookboekje, dat u gratis kan bestellen.