Lisa, Stefanie en Kalina belanden in wachtkamer van ‘The Voice’

Lisa (18) uit Adegem, Stefanie (29) uit Merelbeke en Kalina (22) uit Lokeren zijn na de eerste battle in The Voice van Vlaanderen in de wachtkamer beland. Alle drie verloren ze hun battle, maar dankzij een ‘steal’ van respectievelijk Koen Wauters, Alex Callier en Bart Peeters bleven ze toch in de wedstrijd.