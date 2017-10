Check jij je Facebook meer dan goed voor je is? Stort je wereld in als je nieuwe profielfoto niet veel likes scoort? Neemt je smartphone het merendeel van je tijd in beslag? Dan lijd je misschien wel aan dé aandoening van deze tijd: nomofobie, oftewel de constante angst om niet bereikbaar te zijn via een mobiele telefoon. Doe de test en ontdek of ook jij verslaafd bent aan je smartphone.