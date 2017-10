Ik vroeg aan de taxichauffeur in Bilbao wat hij als Bask over de situatie in Catalonië dacht. De man haalde de schouders op en zweeg.

De reactie verbaasde me, want voor Spanjaarden lijkt het me toch geen ver-van-mijn-bedshow.

Van alle regio’s in Spanje hebben de Basken de meest vergaande autonomie verworven.

Nadat we hem verteld hadden dat we uit België afkomstig waren, vroeg de chauffeur ons: “Jullie hebben daar toch ook ‘separatistas’ niet?” Ik knikte bevestigend. Daarop nam hij zijn rechterhand van het stuur met een geruststellend gebaar dat zoveel betekende als: ‘Wat maakt het allemaal uit?’

* * *

In China is zopas het negentiende communistische partijcongres begonnen.

Een reporter van de BBC gebruikte een Chinees gezegde in haar verslag over de uitdagingen waarmee het land vandaag wordt geconfronteerd: ‘Hetzelfde bed, verschillende dromen.’

In een centralistische staat als China, met verschillende etnische groepen, talen en culturen, laten separatisten ook van zich horen.

Maar zoals in Spanje, wil Peking aan mensen die in hetzelfde bed slapen dezelfde droom opleggen. Dat is om problemen vragen.

* * *

Mijn vrouw en ik hadden in Bilbao met oude vrienden afgesproken, een koppel uit Israël – we waren ooit buren in hetzelfde flatgebouw in Los Angeles.

De hotelkeuze hadden we aan hen overgelaten, en we waren verrast dat ze voor een plek in een natuurgebied buiten Bilbao hadden gekozen.

Ik kon mijn teleurstelling over de afstand tussen het hotel en de cultuurhoofdstad pas verwerken toen ik op de kaart zag dat het Baskische stadje ‘Gernika-Lomo’ vlakbij lag – ‘Guernica’ in Spaanse vertaling.

De plaatsnaam staat symbool voor zinloos oorlogsgeweld, zoals ook ‘Dresden’, ‘Coventry’ en ‘Hiroshima’, allemaal steden die door een bombardement platgelegd werden.

In 1936 voerde de Duitse Luftwaffe het bombardement op Guernica uit op vraag van generalissimo Franco. De Spaanse Burgeroorlog woedde toen in alle hevigheid. De Basken hadden, in navolging van de Catalanen, de onafhankelijkheid uitgeroepen.

* * *

Bij een burgeroorlog is er geen buitenlandse vijand die gemakkelijk te herkennen is. Iedereen is verdacht, broers uit hetzelfde gezin kunnen de wapens tegen elkaar opnemen. Geen ergere oorlog dan een burgeroorlog – in hetzelfde bed, met dezelfde nachtmerrie.

* * *

Na de burgeroorlog werden de opstandige regio’s bestraft en als wingewesten door Madrid geëxploiteerd, de plaatselijke taal en cultuur verboden, elke uiting van autonomie in de kiem gesmoord.

De dood van Franco maakte de terugkeer van de democratie mogelijk, regio’s kregen meer zelfbeschikkingsrecht, Catalonië en Baskenland groeiden uit tot welvarende naties.

De burgeroorlog ligt nog vers in het geheugen. Indien Madrid het hard wil spelen, de klok wil terugdraaien, verhoogt dat het risico op het uiteenvallen van het land – verschillende bedden, verschillende dromen.

* * *

In het ‘Gernikako Bakearen Museoa’, het ‘Museum van de Vrede’ in Guernica, wordt de gruwel van het bombardement getoond, maar ook veel aandacht besteed aan de wereldvrede vandaag en de werking van de VN.

Een citaat van Erasmus aan de muur zorgde voor enige beroering in ons gezelschap: ‘Zelfs een onrechtvaardige vrede is beter dan een rechtvaardige oorlog.’

Als pacifist geef je Erasmus onmiddellijk gelijk, maar onze Israëlische vrienden hadden het er moeilijk mee. Zij leven dagelijks met de ‘andere keuze’. Zowel Palestijnen als Israëli’s hebben voor de ‘rechtvaardige oorlog’ geopteerd.

Ik begon mezelf ook vragen te stellen over het citaat van Erasmus toen ik terugdacht aan 1940, de inval van de Duitsers in België. Een ‘onrechtvaardige vrede’ zou het lijdzaam toezien betekenen van hoe Joden en zigeuners vermoord werden, de democratie opgeheven werd, de naziterreur toesloeg…

* * *

andiaristac

gueisto syndoas

beticonayas

narraca

een grote eik moet

het tegen het

constant gehamer

van een specht afleggen

Oud Baskisch lied

(‘Leloaren Cantua’)

* * *

Op dit ogenblik voer ik een soort innerlijke burgeroorlog met mezelf. Aan de ene kant geloof ik niet dat ik met een onrechtvaardige vrede kan leven, aan de andere kant sta ik aan de zijde van de pacifisten, Erasmus en de taxichauffeur in Bilbao – ‘Wat maakt het allemaal uit?’

Ik word heen en weer geslingerd. Maar af en toe vang ik halfweg een glimp op van een betere wereld, waar bedgenoten elkaar helpen dromen.

Good luck en tot ziens.

Uw trouwe dienaar, FB