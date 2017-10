“Meer dan een medaille win je hier niet mee”

Hasselt -

Dit weekend wordt in Malle (provincie Antwerpen) voor de eerste keer in ons land het wereldkampioenschap rolstoeldansen georganiseerd. Bij de tweehonderd deelnemers uit meer dan twintig landen is ook de 23-jarige Sofie Cox uit Hasselt. “Ik zou graag de finale met de beste zes te halen. Vanaf dan kan alles.”