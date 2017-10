“Ik denk al vijftien jaar elke dag aan mijn moeder”

Brussel - Ze vond dat de tijd rijp was om zich eens van een andere kant te tonen. Het resultaat is dat Goedele Wachters (42) al de hele week meedraait in ‘De Slimste Mens’. En maandag zit ze er opnieuw, wat haar zeker een finaleplaats oplevert. Maar wie is de vrouw achter het nieuwsanker, eigenlijk? Het antwoord geeft ze zelf: “Ik ben enthousiast, fundamenteel positief en ik ben niet snel bang. Maar tegelijk ben ik heel emotioneel.”

Weinigen weten dit, maar Goedele Wachters is Limburgs, of toch half. “Mijn moeder - haar achternaam was Lemmens - was van Heusden-Zolder”, zegt ze. “Ik ben opgegroeid in Aarschot, maar ik kom wel veel ...