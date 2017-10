Voor wat hoort wat, dat is de slogan die Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten dikwijls in de mond neemt tijdens ons weekendinterview. Het klinkt hard en automatisch duikt er een maatschappijbeeld op van egoïsten die alleen maar iets doen wanneer er iets anders in ruil wordt gegeven. Dat is totaal in strijd met de solidaire warme samenleving die we willen en waarbij we uitgaan van het basisprincipe dat niemand ooit echt in de kou zal blijven staan, ongeacht wat er gebeurt. Concreet wil Rutten een soort gemeenschapsdienst verplicht maken voor langdurig werklozen. Daarbij kunnen ze dan een job kiezen uit een pakket van taken die nuttig zijn voor de samenleving. Lees: voorlezen op scholen, inkopen doen voor hulpbehoevenden, een babbeltje slaan bij eenzame ouderen in rusthuizen, enzovoort. En ja, ze wil er ook een sanctie aan vastkoppelen. Een financiële straf voor diegenen die niet willen meedoen.

Wanneer we leven in een wereld waar het minderwaardig is om met een oudje te gaan wandelen, waar zijn we dan mee bezig?

“Dwangarbeid, denigrerend en stigmatiserend!” Op dergelijke voorstellen wordt al snel met uitroeptekens gereageerd. Nochtans is het idee niet nieuw. In heel wat landen bestaat het systeem al. In Groot-Brittannië en Australië heet het workfare, een koppeling van work (werk) en welfare (uitkeringen). In Nederland is dat de Participatiewet, waarbij langdurig werklozen klusjes opknappen in ruil voor een uitkering. De hamvraag is natuurlijk of zo’n systeem werkt. Eerlijk is eerlijk: uit grootschalig onderzoek in de desbetreffende landen blijkt dat de resultaten niet allemaal positief zijn. Zo is het gevaar op misbruik reëel wanneer het wetgevende kader errond niet duidelijk is. Er is bijvoorbeeld het schrijnende verhaal van een man in Amsterdam die schoenen moest poetsen onder het mom van een job van algemeen belang. Of neem nu Harry, die eerst ontslagen werd als straatveger om nadien via de Participatiewet aan de slag te moeten als… jawel: straatveger. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Verplichte gemeenschapsdienst mag geen reguliere jobs vervangen en mag geen slavenarbeid zijn. Tegelijk mogen we het kind niet met het badwater weggooien. Er zitten heel wat goede kanten aan zo’n idee.

Op dit moment snakt onze maatschappij naar helpende handen in heel wat sectoren. Meestal gaat het om werk waar niemand een echt loon voor wil betalen. Voorlezen, inkopen doen of gezelschap voor eenzame mensen… het is broodnodig, maar we willen of kunnen er geen aparte job van maken. Op hetzelfde moment is er een grote groep langdurig werklozen die een laag zelfbeeld hebben door het gebrek aan erkenning omdat ze weinig bijdragen aan de maatschappij en die bovendien tegen de muren oplopen door hun isolement. Zo’n mensen aansporen om zich in te zetten voor de samenleving, zelfs met een verplichting, mogen we dat asociaal noemen? En wie beweert dat dergelijke jobs denigrerend zijn, wat bedoelt hij of zij dan precies? Want wanneer we leven in een wereld waar het minderwaardig is om met een oudje te gaan wandelen, waar zijn we dan mee bezig?