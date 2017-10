Jos Daerden is klaar en duidelijk, hij wordt geen T1 meer

Hij heeft dit jaar zijn zilveren jubileum gevierd als coach. In de zomer van 1992 tekende hij zijn eerste contract bij - toen nog - SK Beveren. Sindsdien bracht het lot hem bij Lommel, Standard, Germinal Beerschot en ga zo maar door. Ook in het buitenland ging hij aan de slag. In Nederland, Oekraïne, Hongarije en Rusland. Gedurende bijna tien jaar was hij T2. Dat is hij ook nu nog. “T1 worden, is niet langer mijn ambitie”, zegt de nu 62-jarige Jos Daerden. Al heb je dat niet altijd zelf in de hand. “Daar denk ik geen seconde aan. Geloof me, het komt goed. De chemie tussen Albert Stuivenberg en de spelers is er nog altijd. En dat meen ik echt.” De week van de assistent-coach.