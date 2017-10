Schietpartij in Nederlands-Limburg: twee gewonden

Bij een schietpartij in Blerick nabij het Nederlands-Limburgse Venlo, is vrijdagmiddag een persoon gewond geraakt. Later raakte een andere man gewond bij zijn arrestatie

Het schietincident gebeurde tegen 16:30 uur in de St. Willebrordstraat, naar verluidt in een bovenwoning boven een keukenzaak.

Een arrestatieteam werd opgeroepen om in de woning te kijken of sprake is van meer slachtoffers en of er nog verdachten aanwezig zijn. In de lucht hangt een politiehelikopter.

Ziekenhuis

De omgeving is afgezet. De politie heeft de stadsbrug tussen Venlo en Blerick afgesloten voor verkeer. De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie houdt de media weg uit de buurt. De pers moet zich verzamelen aan de andere kant van de Maas, aan de Prof. Gelissensingel, nabij het gemeentekantoor.



Arrestatie

De politie arresteerde rond 18:00 uur een man bij het pand. Die raakte daarbij ook gewond en moest eveneens naar het ziekenhuis.