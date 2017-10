Spaans premier Rajoy: “We hebben kritieke toestand bereikt in Catalonië”

“We hebben een kritieke situatie bereikt in Catalonië.” Dat heeft de Spaanse premier Mariano Rajoy vrijdag verklaard in de marge van de EU-top in Brussel. Hij verdedigde de uitzonderlijke maatregelen van Madrid om de onafhankelijkheid van de afvallige regio te vermijden.

“We hebben alles in het werk gesteld om de situatie niet te bemoeilijken, maar jullie begrijpen dat het moeilijk is voor een land, voor een regering binnen de Europese Unie, als men de wet en de rechtsstaat met de voeten treedt door een onafhankelijkheidsreferendum te organiseren ondanks een verbod van het gerecht”, sprak hij zijn collega staats- en regeringsleiders toe in Brussel.

Rajoy verklaarde ook dat hij er zeker van is dat hij “de steun” heeft van zijn Europese collega’s, en wees erop dat de maatregelen die voorzien worden, werden overeengekomen met de oppositiepartijen PSOE en Ciudadanos. “Het doel is om terug te keren naar een toepassing van de rechtstaat, we mogen niet toelaten dat in een deel van het land de wet niet wordt toegepast, of waar ze niet bestaan”, stelde hij. Over de Catalaanse regering zei hij nog: “We zijn in deze situatie terechtgekomen omdat zij wilden dat we erin terechtkwamen”.

Zaterdag zal een bijzondere ministerraad het artikel 155, dat de onafhankelijkheid van Catalonië moet opheffen, activeren. Het decreet moet daarna nog goedgekeurd worden door de Senaat, wat niet zou gebeuren voor het einde van de maand.

Vrijdag meldden de Spaanse media nog dat de socialisten van PSOE en de regering een akkoord gesloten hebben over de organisatie van verkiezingen in Catalonië in januari volgend jaar. Dat zou een van de maatregelen zijn die genomen worden wanneer de Catalaanse leider Carles Puigdemont zijn onafhankelijkheidsplannen niet in de koelkast steekt. Rajoy wilde vrijdag in Brussel niet verder ingaan op de maatregelen die genomen zullen worden. “Die worden morgen bekendgemaakt”, zei hij.