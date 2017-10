Babyboom bij de Kardashians? Nu zou ook Kourtney zwanger zijn

Fans van de beroemde Kardashian-clan weten niet meer waar ze het hebben. Kim en Kanye verwachten een derde kindje via een draagmoeder, dat is zeker. Maar naast de geruchten dat Kylie en Khloe mama’s in spe zijn, lijkt nu ook Kourtney in blijde verwachting.

Kourtney Kardashian (38) is momenteel samen met de voormalige bokser Younes Bendjima (24) en die laatste plaatste een verdachte poll op zijn Instagram stories. “Soms moet je goed nieuws voor jezelf houden. Zijn jullie het daarmee eens?”, polst hij bij zijn volgers. De fans kunnen de man rechtstreeks antwoorden via de ‘Hell Yeah’ of ‘Neen’-knop.

Volgens hen is de vraag een enorme hint naar de zwangerschap van zijn vriendin. Als dat inderdaad klopt, dan wordt Kourtney straks voor de vierde keer mama. Ze heeft al drie kinderen - Mason (7), Penelope (5) en Reign (2) – met haar ex Scott Disick, die momenteel romantische tijden beleeft met de vijftien jaar jongere it-girl Sofia Richie.