Christopher Heyman plaatst zich voor finale Futures Ashkelon

Christopher Heyman (ATP 401) heeft zich vrijdag geplaatst voor de finale van het Futures-toernooi in Ashkelon in Israël (hard/15.000 dollar). De 24-jarige Belg klopte in de halve finales de thuisspeler Mor Bulis (ATP 590) in drie sets: 6-7 (5/7), 7-6 (9/7) en 7-6 (10/6). De wedstrijd duurde bijna vier uur (3u53).