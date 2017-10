Honden zetten speciaal puppy-oogjes op wanneer mensen naar hen kijken

Wanneer je hond je straks weer met grote ogen aankijkt, schijnbaar smekend om affectie of een koekje, weet dan dat hij dat speciaal voor jou doet. Wetenschappers hebben ontdekt dat honden veel meer expressie tonen in hun gezicht wanneer mensen toekijken, inclusief hun wenkbrauwen optrekken waardoor hun ogen groter lijken.

“Gezichtsuitdrukkingen worden gewoonlijk beschouwd als iets dat gedreven wordt door emotie en dat erg gefixeerd is. Zodoende niet als iets dat dieren kunnen veranderen afhankelijk van hun omstandigheden”, zo vertelt auteur van de studie professor Bridget Waller.

Ze stelde echter vast dat de gelaatsuitdrukkingen van honden vrijwel zeker een manier moeten zijn om te communiceren, eerder dan een door emotie gedreven reflex.

In een reeks experimenten met 24 honden lieten Waller en haar team mensen zich naar de honden toedraaien, hen de rug toekeren, hen een snoepje toestoppen of net niet. Tijdens die acties filmden de onderzoekers de kop van elke hond om hem nadien frame per frame te bestuderen.

Ze stelden vast dat honden vooral eerder hun tong toonden en hun wenkbrauwen optrokken wanneer mensen naar hen keken. Wanneer de mensen met hun rug naar de honden stonden, was dat merkelijk minder en ook de aanwezigheid van snoepjes had geen impact, wat de hypothese ontkracht die stelt dat de uitdrukkingen enkel het gevolg van opwinding zouden zijn.

Je kan echter nog op beide oren slapen, je hond probeert je niet te manipuleren. Dat is wat de onderzoekers echt te weten wilden komen. “We wilden zien of honden de meeste gelaatsuitdrukkingen zouden produceren wanneer ze een gezicht en voedsel zagen, omdat dat ons zou vertellen dat ze opzettelijk proberen mensen te manipuleren om eten te krijgen. Dat zagen we echter niet.”