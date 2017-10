Justin Timberlake ontroert met ode aan zijn vrouw voor huwelijksverjaardag

De Amerikaanse popster Justin Timberlake (36) was donderdag vijf jaar getrouwd met actrice Jessica Biel (35) en de wereld mag weten dat hij haar nog steeds heel graag ziet. De ‘Can’t Stop The Feeling’-ster deelde immers een ontroerende liefdesbrief aan haar met de hele wereld via Facebook.

”Vandaag is het een heel speciale dag in de studio. Vijf jaar geleden werd ik de gelukkigste man op aarde. Ik sprak toen mijn geloften uit, samen met mijn beste vriend. Dit nummer (‘A Song For You’ van Leon Russ, red.) was onze openingsdans. Aan mijn prachtige vrouw Jessica Biel: je hebt me zoveel geleerd over ware liefde. Ik kan niet verwoorden wat deze voorbije vijf jaar voor me betekenden. Dus luister naar deze melodie: mijn liefde voor jou zit er helemaal in verweven”, schreef Timberlake bij een filmpje waarin hij vol gevoel zingt.

Timberlake en Biel zijn dit jaar tien jaar samen en verloofden zich in 2011. Een jaar later stapten ze in het huwelijksbootje in het Italiaanse stadje Fasano. Biel, die op haar grote dag een lichtroze jurk van Giambattista Valli droeg, beviel in april 2015 van hun zoontje Silas.