Tongerse jongeren vieren mee met Dag van de Jeugdbeweging

Tongeren - Op vrijdag 20 oktober gingen tal van jongeren in uniform naar school of werk voor de jaarlijkse Dag van de Jeugdbeweging. Tussen 7.30 uur en 8.30 uur trakteerde de stad iedereen die in zijn of haar jeugdwerkuniform naar school of het werk ging op een lekker ontbijt. Op het Stadhuisplein van Tongeren stond een tent met de nodige croissants, chocobroodjes, appels, wafels, peperkoek en een drankje.

“Tongeren telt elf jeugdbewegingen die er wekelijks voor zorgen dat zo'n 1.500 jongeren hun weekend met leeftijdsgenoten doorbrengen en er een memorabele jeugd aan overhouden”, vertelt An Christiaens, schepen van Jeugd. “Er is heel veel engagement aanwezig! Vanavond kunnen alle leidingsploegen in Jongerencentrum Hal P terecht voor de lokale editie van de Nacht van de Jeugdbeweging. De provinciale fuif die in de MOD van Hasselt doorgaat, was in een mum van tijd uitverkocht. Met een eigen lokale editie van deze fuif kunnen we onze lokale leidingsploegen toch nog een toffe avond aanbieden.”