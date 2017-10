Laatste Limbomania-voorronde geeft podium aan breekbare singer-songwriters

Genoeg kabaal gemaakt: in de vierde en laatste voorronde van Limbomania in Genk wordt er voor een keer ruimte gemaakt voor de frêle songs van een klein peloton singer-songwriters. Hieronder stellen we de acht dames, heren en collectieven voor die op zaterdag 21 oktober in Club26 zachtjes een gooi doen naar de laatste finaletickets van Limburgs pop- en rockconcours.

Naam: Lazy Red Cheecks

Wat: De vreemde eend in de bijt: een vijftal uit Sint-Truiden dat zich van potige, met nineties gemarineerde rock speelt.

Genre: Alternatieve rock

Klinkt als: Een stevige cocktail van het melodische van Audioslave, het vunzige van QOTSA en het ongewassen van vroege Soundgarden.

Naam: Poetic Jack

Wat: Band rond Sigi Hendrix (22), Hasselaar die vorig jaar nog zijn kans waagde in ‘The Voice Van Vlaanderen’. Maakt met Poetic Jack popsongs met “een alternatieve touch”.

Genre: Alternatieve poprock

Klinkt als: Iets waarvoor juryleden van ‘The Voice’ wat minder snel zouden afdrukken. Poprock met het grote gebaar op zijn Jeff Buckleys, inclusief zweempjes ambient en een stem als een klok.

Naam: Anthe

Wat: Klein meisje achter een grote piano: de 19-jarige Bilzerse Anthe Huybrechts, die uitpakt met meeslepende pianopop en een krachtige stem.

Genre: Singer-songwriter, pop

Klinkt als: De perfecte soundtrack bij het emotionele slot in een tranentrekker van een romantische film.

Naam: Pelikaan

Wat: Hasselts vijftal dat zich op de stoffige, met sixtiesparels gevulde platenkast van vader gesmeten heeft.

Genre: Psychpop

Klinkt als: Een gedomesticeerd Tame Impala, of een zonovergoten dagje in het park met de muziek van Donovan en The Zombies in je oren.

Naam: Lorana

Wat: 20-jarige Alkense die met haar elektronisch getinte indiepop in haar eentje het Genkse publiek zal proberen inpakken.

Genre: Indiepop, folk, singer-songwriter

Klinkt als: Een moeilijke spagaat. Het ene moment klinkt ze als Alkense antwoord op psychedelische popnimfen genre FKA Twigs of Tsar B, dan huppelt ze louter gewapend met een gitaar of piano (minder) vrolijk Fiona Apple, London Grammar of Daughter achterna.

Naam: Vince Seys

Wat: Twintigjarige knaap met een akoestische gitaar en een koffer vol breekbare deuntjes.

Genre: Singer-songwriter, folk

Klinkt als: Damien Rice die zich met zijn gitaar heeft neergeploft aan de bedding van een grote Amerikaanse rivier.

Naam: The Apollo Program

Wat: 27-jarige Lanakenaar die toont dat een soloperformer niet enkel

Genre: Psychpop, LSD-pop

Klinkt als: Bijzonder down to earth voor een project dat vernoemd is naar een ruimteprogramma. Al is zijn psychedelische muziek misschien wel een uitstekende uitnodiging voor wat geestelijke verkenning. Psychpop met flarden Beatles, country en LSD-tabletten.

Naam: ILA

Wat: Ilayda Cicek, jonge soloartieste die schippert tussen breekbare folk en stevige indie.

Genre: Singer-songwriter, Indierock

Klinkt als: Vocaal de geknipte stand-in mocht Lara Chedraoui ooit wegens verkoudheid verstek geven bij Intergalactic Lovers. Muzikaal een intrigerende mix van de potige indierock van Courtney Barnett met demootjes uit een stoffige doos vanop Cat Power’s zolder.

