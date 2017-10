Een simpel trucje kan het weekend al langer doen lijken

Een dag extra aan het weekend kleven is niet altijd mogelijk. Gelukkig kan je het in je hoofd wel doen lijken of het weekend een dag langer heeft geduurd, schrijft een Britse neurowetenschapper.

Van nature zijn we gewoontedieren. Op zondag gaan we graag al eens onze ouders bezoeken, maken we lijstjes voor de week, nemen we een bad, maken we tijd voor een manicure, stofzuigen we ons huis... Goede gewoontes dus die er vaak voor zorgen dat we op zondag in ons hoofd al te vaak bezig zijn met de nieuwe werkweek.

Wil je het gevoel hebben dat je echt alles uit je weekend hebt gehaald, dan moet je eens uit je comfort zone treden, schrijft David Eagleman, neurowetenschapper en auteur van The Brain: The Story of You. "Doe op zaterdag of zondag iets wat je nog nooit hebt gedaan, en het zal lijken of het weekend veel langer heeft geduurd. Net omdat je extra hard focust op de activiteit omdat je er een herinnering van wil maken."

Daarom dus ook dat de tijd als volwassene zoveel sneller lijkt te gaan dan toen je kind was. "Als kind lijkt alles nieuw en maak je voortdurend nieuwe herinneringen. Als je op het einde van de zomervakantie terugkijkt, dan kijk je terug op een hele reeks nieuwe ervaringen en lijkt de vakantie langer."

Een weekendje weg lijkt langer te duren dan een weekend in pyjama in de zetel. Een nieuw restaurantje proberen of een plek bezoeken die je nog niet kende ook. Op het moment zelf heb je misschien het gevoel dat de tijd voorbijvliegt, maar achteraf kijk je er met een voldaan gevoel op terug en zal je er veel langer van nagenieten.