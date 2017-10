Niels Albert doet opmerkelijke onthulling over eerste seizoenszege van Wout van Aert

Donderdag was het eindelijk raak: Wout van Aert boekte in Aardooie zijn eerste veldritzege van het seizoen. Ploegleider Niels Albert was diezelfde avond te gast in De Ideale Wereld en deed een opmerkelijke onthulling.

De wereldkampioen profiteerde in het West-Vlaamse Ardooie optimaal van de afwezigheid van zijn grote rivaal Mathieu van der Poel en volgde zichzelf op in de Kermiscross, een veldrit die niet meetelt voor één van de regelmatigheidscriteriums. Hij kwam solo en duidelijk opgelucht over de streep na een heuse onemanshow.

“Ik ben na vier of vijf ronden vertrokken”, gaf Albert toe in De Ideale Wereld. “Ik moest op tijd hier zijn. Hij had toch al 40 seconden voorsprong, dus het was niet meer spannend.”

Ook Alberts vriendin Valeska Van den Broecke was van de partij en ook zij deed een opvallende onthulling toen het gesprek ging over Whoop, het controversiële polsbandje van Racing Genk. “Ik weet waar de ijskarretjes staan op de cross”, aldus Valeska, die dus geen gps nodig heeft om haar vriend te vinden. “Lekijsjes, hashtag I have”, knipoogde Albert.