Disney kijken is therapie voor kinderen én volwassenen

Het is er het ideale weertje voor, maar mocht je nog een extra reden zoeken om zonder schuldgevoel een hele middag Disney te kijken, is dit er misschien nog een. Een Amerikaanse professor bekeek en analyseerde 57 Disneyfilms en vond ze goede therapie voor kinderen én volwassenen.

Een middagje Bambi, Frozen of The Lion King kan helpen om moeilijke thema's als dood of angst bespreekbaar te maken. Dat schrijft de Amerikaanse professor Kelly Tenzek in een psychologische studie na het analyseren van 57 Disneyfilms.

Of het nu de mama is van Bambi, Musafa in The Lion King of de ouders van Elsa, in Disneyfilms sterven heel wat karakters. "De films kunnen helpen om belangrijke thema's als dood of angsten, bespreekbaar te maken. En dat geldt niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen", schrijft de professor.

"Het kijken van Disney biedt ouders de mogelijkheid om moeilijke thema's aan te kaarten bij hun kinderen, maar zijn ook vaak een confrontatie met hun eigen angsten", aldus de psychologe. "Deze films kunnen een opstap zijn om taboes te doorbreken en kunnen kinderen ook echt helpen om 'verlies' en de emoties die daarbij gepaard gaan beter te begrijpen."

De onderzoekers analyseerden 57 Disney - en Pixarfilms en kwamen tot de vaststelling dat in totaal 71 karakters stierven.