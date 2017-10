Bingetip: “‘Die Hard’ met zombies”

Vanaf maandagavond kan u met uw afvallende ledematen in de verrotte hand weer richting zetel kruipen, want dan is de populairste (zombie-)serie op de planeet terug van weggeweest. Seizoen acht van ‘The Walking Dead’ belooft veel actie, en héél veel bloed.

Het einde van Negan?

Hij zorgde vorig jaar voor heel wat gebibber: archislechterik Negan (Jeffrey Dean Morgan), die enkele homeruns met zijn baseballknuppel Lucille scoorde op de schedels van enkele geliefde personages. Dat angstige kijkers pas in de opener van seizoen zeven konden ontdekken wie door de heerlijke booswicht vakkundig tot moes werd herleid, zorgde ervoor dat zo’n 15 miljoen kijkers afstemden voor die aflevering.

In dat donkere zevende seizoen hield hij onze helden - Rick Grimes (Andrew Lincoln) en Daryl (Norman Reedus) - lang onder de knoet, maar nu komen de andere overlevers van Hilltop en Alexandria eindelijk in opstand tegen de tiran. Of Negan het zal halen tegen al dat geweld, is allesbehalve zeker. “Maar ik kan fans al beloven dat ze nog meer redenen zullen hebben om Negan te haten”, klonk het onlangs bij Morgan.

Actie! Actie!

Seizoen zeven was niet het meest geslaagde van ‘The Walking Dead’. Veel fans konden zich niet vinden in het trage verhaal of de onnozele zijsprongetjes. Daar kon zelfs de intrede van de stoere King Ezekiel - en diens tijger! - weinig aan verhelpen.

De eerste aflevering van seizoen acht is alvast een goedmakertje om u tegen te zeggen: we zien Rick Grimes opzwepende speeches geven, en het duurt niet lang tot iedereen zich in de strijd op leven en dood werpt.

Dat tempo wordt aan het begin van dit seizoen nog wel even aangehouden. Althans, als we Aaron (Ross Marquand) mogen geloven: “Dit wordt ‘Die Hard’ met zombies”, klonk het onlangs in een interview. Ook Morgan was eenduidig: “Ik heb nog nooit zoveel nepbloed over me heen gekregen als nu.”

Totale oorlog

Een thema zal seizoen acht dus domineren: ‘All out war’ tussen de overlevers. Dat betekent wellicht dat de zombies ook dit seizoen wat op de achtergrond zullen ronddolen.

Wie die oorlog uiteindelijk wint? Een trailer die afgelopen zomer uitkwam, toonde een shot van een oude Rick met volle, grijze baard. Heeft hij gewonnen, of hallucineerde hij? Voor het antwoord op die vraag zult u waarschijnlijk een seizoen lang op uw nagels moeten bijten. Eén ding is zeker: bloed zal er hoe dan ook vloeien. En dat kan enkel maar goed nieuws zijn.

‘The Walking Dead’, maandag, FOX, 22.30 uur. Daarna te bekijken op Play More.