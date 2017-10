Bartel Van Riet: “ik zou er niet wakker van hebben gelegen als iemand er de stekker definitief had uitgetrokken”

Hij werd bekend als groene jongen, outte zich vervolgens als handige Harry en sinds kort is hij zelfs cafébaas. Grobbendonks bekendste inwoner Bartel Van Riet, die afgelopen zomer ook nog in het huwelijksbootje stapte met zijn grote liefde Dorien, is niet vies van een goedgevulde agenda. “Ik kan me bezighouden met dingen die ik graag doe, en elke dag is compleet anders. Waarover heb ik in godsnaam te klagen?”