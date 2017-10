Roltrap in station blijft weeral haperen

Hasselt -

Sinds enkele weken zijn er in het station van Hasselt weer voortdurend problemen met de roltrap naar perron 6. “Drie dagen op vier was hij deze week buiten dienst”, foetert pendelaar Freddy. “Het is onwaarschijnlijk. Trouwens, we vragen ons af of de NMBS nog wel bezig is met het station van Hasselt. De klok op de buitengevel hangt nu al maanden op ‘half zeven’. Dit kan echt niet meer. Wij worden als treinreizigers vanuit Hasselt gewoon in ons gezicht uitgelachen.”