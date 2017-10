Taiwanese rattenslang in toilet van gebouw NMBS in Kuringen

Hasselt - Een Taiwanese rattenslang heeft gisteren even voor paniek gezorgd in Kuringen toen er een exemplaar opdook in de toiletten van de NMBS-gebouwen. Medewerkers van het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder kwamen het serpent ophalen.

Bij de spoorwegen in Kuringen weten de werknemers intussen al welke procedure ze moeten volgen wanneer er een rattenslang opduikt. “Deze zat knus achter de verwarming van het herentoilet”, zegt Rudi Oyen van het VZOC. “De ‘gelukkige’ vinder sloot direct de deur en verwittigde het opvangcentrum. Een van onze medewerkers is dan naar Kuringen gereden om de slang op te pikken en mee naar hier te brengen. Dat het dier daar zat, is logisch. Daar zitten ze lekker warm.”

De laatste jaren duiken er in de buurt van de spoorwegen in Kuringen wel regelmatig Taiwanese rattenslangen op. Intussen is ook duidelijk dat de serpenten zich hier perfect kunnen voortplanten.